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Общество

Центр оценки качества образования Псковской области отремонтируют за 8 млн рублей

11 октября 2018 года, 12:05

В Центре оценки качества образования Псковской области сделают капитальный ремонт. В здании 1961 года постройки приведут в порядок кровлю, аудитории для проведения учебных курсов, консультаций и диагностик, рекреации, боковую и парадную лестницу, санузлы. Также в планах замена окон и ремонт инженерных коммуникаций. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно данных сайта госзакупок, общая стоимость работ составит порядка 8 млн рублей. В настоящее время идет поиск подрядчика.

Средства на ремонт будут выделены из федерального бюджета. Это часть субсидии, которая поступила в регион в рамках договоренностей губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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