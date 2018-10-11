Центр оценки качества образования Псковской области отремонтируют за 8 млн рублей

В Центре оценки качества образования Псковской области сделают капитальный ремонт. В здании 1961 года постройки приведут в порядок кровлю, аудитории для проведения учебных курсов, консультаций и диагностик, рекреации, боковую и парадную лестницу, санузлы. Также в планах замена окон и ремонт инженерных коммуникаций. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно данных сайта госзакупок, общая стоимость работ составит порядка 8 млн рублей. В настоящее время идет поиск подрядчика.

Средства на ремонт будут выделены из федерального бюджета. Это часть субсидии, которая поступила в регион в рамках договоренностей губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.