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Общество

Двух продуктовых воришек задержали за минувшие сутки псковские росгвардейцы

11 октября 2018 года, 11:28

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в хищении. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

10 октября около 11:55 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Некрасова, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 45-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания.

В этот же день, в магазине на Октябрьском проспекте росгвардейцами был задержан 34-летний гражданин, который похитил из торгового зала несколько плиток шоколада.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.

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