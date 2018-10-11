Жителям Псковской области рассказали, как будет происходить повышение пенсионного возраста

Принятый закон об изменениях в пенсионном законодательстве направлен на обеспечение устойчивого роста страховых пенсий и высокого уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по региону.

Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (сейчас – 60 и 55 лет соответственно). Изменение пенсионного возраста будет проходить постепенно: предполагается длительный переходный период, который начнется с 1 января 2019 и завершится в 2028 году.

Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019–2020 гг., предусмотрена особая льгота – выход на полгода раньше нового пенсионного возраста. Так, человек, который должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года.

Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период – с 2019 года по 2028 год для мужчин и женщин, который продлится 10 лет.

Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Однако для этих граждан предусмотрен выход на пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста.

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р и женщины 1968 г.р в возрасте 60 лет.