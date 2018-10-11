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Происшествия

Великолукский юноша из-за ревности чуть не убил своего 17-летнего соперника

11 октября 2018 года, 09:13

В Великих Луках арестован юноша, обвиняемый в покушении на убийство несовершеннолетнего. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, к преступлению причастен 18-летний житель Пустошки, который указанным вечером, выясняя из-за девушки отношения с 17-летним соперником, ударил последнего несколько раз ножом, однако преступление не довел до конца по независящим от него обстоятельства.

В настоящее время юноше предъявлено обвинение в покушении на убийство и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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