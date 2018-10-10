Скорректировано расписание рейсов автобуса №4 с заездом в псковский аэропорт

Скорректировано расписание рейсов автобуса №4 с заездом в аэропорт «Псков». Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

По рабочим дням:

Автобус из Учхоза на 13.31 заезжает в аэропорт в 13.42, забирает пассажиров рейса «Москва -Псков» и далее двигается в центр города.

Пассажиры авиарейса «Псков – Москва» могут добраться до аэропорта рейсом от ул. Рокоссовского на 14.06. Прибытие в аэропорт в 14.42.

По выходным дням:

Автобус из Учхоза на 13.33 заезжает в аэропорт в 13.44.

От улицы Рокоссовского автобус №4 отправлением в 14.02 заезжает в аэропорт в 14.38.

Напомним, также пассажиров доставляет «Аэроэкспресс» - комфортабельный автобус «Мерседес Спринтер». Маршрут проходит от аэропорта по Октябрьскому и Рижскому проспектам, улицам Коммунальной, Балтийской и в обратном направлении. Перевозка организована по технологии мультимодального билета. При покупке билета на самолёт пассажир может воспользоваться услугой доставки на комфортабельном автобусе. В автобусе имеется кондиционер, вместительное багажное отделение, видеоэкран, индивидуальное освещение, полки.