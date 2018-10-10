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Общество

УМВД по городу Пскову подвело итоги работы за 9 месяцев 2018 года

10 октября 2018 года, 17:29

10 октября в Управлении МВД по городу Пскову подвели итоги работы за 9 месяцев текущего года. В оперативном совещании приняли участие руководители и личный состав Управления, представитель муниципалитета и прокуратуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Врио начальника УМВД России по городу Пскову, полковник полиции Сергей Сурин доложил оперативную обстановку, отметив, что за прошедшие 9 месяцев наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений.

Сергей Сурин также отметил, что ежедневная оперативная и профилактическая работа позволила держать криминогенную обстановку в городе под контролем.

И.п. Главы города Пскова Сергей Гаврилов поблагодарил сотрудников Управления за профессионализм, добросовестную работу и верность профессии, а также пожелал личному составу дальнейших успехов в сохранении положительных тенденций и спокойных будней на службе по охране общественного порядка в городе.

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