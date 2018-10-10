Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В 5-й псковской школе имени Героя России Марка Евтюхина прошёл урок мужества

10 октября 2018 года, 17:01

10 октября в средней школе № 5 имени Героя России М.Н. Евтюхина прошёл урок мужества, приуроченный к 20-летию подвига легендарной 6-й роты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В планах организаторов, а это псковское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», ветераны и военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии, военно-патриотический клуб «Искра», провести подобные уроки и в других школах города. Пятая школа стала стартовой площадкой неслучайно, она носит имя Героя России Марка Евтюхина, возглавившего оборону десантников 6-й роты в бою у высоты 776 под Улус-Кертом.

Урок мужества начался с линейки, на которую были приглашены также юнармейцы и кадеты. С приветственной речью к школьникам обратились представители организаторов, а также депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев. Он отметил, что невозможно вырасти гармоничной личностью без патриотического воспитания. Парламентарий подчеркнул, что престиж Вооружённых Сил России сегодня высок, и выразил надежду, что это мероприятие поможет кому-то из школьников сделать выбор профессии.

Валерий Тюменцев поблагодарил ветеранов «Боевого братства» за активную жизненную позицию и патриотическую работу с молодёжью.

Школьникам показали работу кинологов с собаками, элементы рукопашного боя, разборку и сборку автомата, устройство и раскрытие парашюта. Также ребята увидели, во что одеваются и чем питаются современные военные, и даже примерить противогаз и костюм химзащиты.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора