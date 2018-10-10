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Общество

Стало известно, как подключиться к бесплатному Wi-Fi в Псковском кремле

10 октября 2018 года, 15:50

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Псковском кремле заработала бесплатная сеть Wi-Fi. Возможность беспроводного выхода в интернет в самом сердце Пскова появилась у жителей и гостей города в рамках совместного пилотного проекта администрации региона и компании ПАО «Мегафон» «Цифровой регион». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как рассказали в региональном отделении сотовой компании, сейчас Wi-Fi доступен на территории Довмонтова города и Вечевой площади, но специалисты работают над расширением зоны покрытия.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо выбрать в мобильном устройстве сеть «megafon_free_wifi», пройти быструю авторизацию по номеру телефона, после чего можно выходить в Интернет.

Беспроводная сеть доступна круглосуточно.

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