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Общество

Более 7 тысяч школьников побывали на «Живых уроках» в Псковской области

10 октября 2018 года, 15:15

Более 7 тыс школьников из разных регионов России и стран ближнего зарубежья посетили экскурсии по основным объектам Псковской области в рамках реализации федерального проекта экскурсионно-образовательного детского туризма «Живые уроки». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

За время действия программы с конца 2016 года для школьников было организовано около 300 различных мероприятий: от традиционных экскурсий до интерактивных занятий, мастер-классов и квестов.

«Все эти проекты формируют познавательную активность у детей. Знакомясь с главными достопримечательностями и музеями Псковского края, учащиеся продолжают обучение по основным школьным предметам. В проекте «Живые уроки» образование стоит выше, чем туризм, и именно такой подход позволяет выполнять федеральные образовательные стандарты», — рассказал начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Начальник Управления образования также отметил, что направления федерального проекта отвечают одной из задач, поставленной президентом России Владимиром Путиным в 204-м Указе, а именно воспитанию молодежи на основании культурно-исторических ценностей, которые сложились на территории родного края.

Образовательно-туристическая программа по Псковской области для школьников разработана одним из региональных координаторов федерального проекта, туроператором ООО «Славянский тур». Как рассказала директор организации Изабелла Коваль, программа включает в себя комплекс экскурсионно-образовательных туров, подобранных в соответствии со школьной программой для учащихся 1–11 классов. Туроператор выпустил специальный каталог, который дает возможность учителю вместе с учениками изучить предложения и составить индивидуальный маршрут. В планах дальнейшего развития — создать новые интерактивные туры и провести всероссийский фестиваль «Живые уроки» в Псковской области.

Изабелла Коваль также выразила слова благодарности губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за организацию скоростного железнодорожного сообщения между Псковом и Санкт-Петербургом. «Теперь путешествия для школьников стали комфортнее, бюджетнее и, самое главное, безопаснее. На «Ласточке» к нам уже приезжали несколько групп из северной столицы, в ноябре ждем школьников из Калининграда», — рассказала она.

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