Юрий Инстранкин наградил полицейских за высокие результаты в службе

За успехи в служебной деятельности поощрена группа псковских стражей порядка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Эта торжественная процедура прошла в УМВД России по Псковской области перед началом занятия по государственно-правовому информированию личного состава, на котором рассматривались различные вопросы, касающиеся оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.

Ряд сотрудников, которым присвоены очередные и первые специальные звания, стали обладателями новых погон. Полицейские, показавшие высокие результаты в службе, награждены Почетными грамотами и ведомственными наградами. Их вручил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин.