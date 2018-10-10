Размер взноса на капремонт в 2019 году предложили повысить

Администрация области направила в региональный парламент проект постановления Псковского областного Собрания депутатов о согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Взнос на капремонт рассчитан исходя из принципа доступности этого платежа для граждан.

Для жителей домов без лифта предлагается установить ежемесячную плату на капремонт 6,81 рублей на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения. Действующий «тариф» для этой категории домов составляет 6,50 рублей.

В многоэтажках, оборудованных лифтами, повышение минимального взноса на капремонт может составить 36 копеек – документом предлагается установить ежемесячный платёж в размере 7,94 рублей на квадратный метр общей площади.

В пояснительной записке к проекту постановления также приведены формулы расчёта экономически обоснованного минимального размера взноса на капремонт. Для покрытия реальных финансовых потребностей на выполнение капитального ремонта регионального жилого фонда взнос должен быть примерно в шесть раз выше предложенного – 37,61 и 41,12 рублей соответственно.

Исходя из того, что расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт осуществлен на основе принципа его доступности для граждан, повышение предложено «привязать» к прогнозируемому показателю инфляции услуг организаций ЖКХ на конец 2019 года – 4,7%.