О правильном использовании обогревателей расскажут в пресс-центре «Псковской правды»

С наступлением холодов жители Псковской области начинают активно пользоваться электрическими обогревателями, часто пренебрегая элементарными правилами их использования.

В четверг, 11 октября, в 15 часов начальник отдела государственного пожарного надзора в области ГО и ЧС управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Комаров Павел Викторович расскажет, как правильно пользоваться бытовыми электроприборами и свести к минимуму опасность возникновения пожара.