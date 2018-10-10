Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Пресс-центр / Анонсы

О правильном использовании обогревателей расскажут в пресс-центре «Псковской правды»

10 октября 2018 года, 11:54

С наступлением холодов жители Псковской области начинают активно пользоваться электрическими обогревателями, часто пренебрегая элементарными правилами их использования.

В четверг, 11 октября, в 15 часов начальник отдела государственного пожарного надзора в области ГО и ЧС управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Комаров Павел Викторович расскажет, как правильно пользоваться бытовыми электроприборами и свести к минимуму опасность возникновения пожара.

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС СПИКЕРУ?

1. По тел. (8112) 57-31-23

2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru

3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте

4. В комментариях под этой новостью

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments