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Спорт

Великолучане будут играть в хоккей и плавать в новой «двойке»

10 октября 2018 года, 11:08

В Великих Луках идут последние приготовления к открытию физкультурно-оздоровительного комплекса «Айсберг». Новое современное здание с крытым катком и бассейнами построено по программе «Газпром — детям». Спортивная «двойка» будет доступна всем желающим, в том числе людям с ограниченными возможностями.

Мечты сбываются… в Великих Луках!
Фото хоккейного сообщества «ВКонтакте»
В «Айсберге» расположены два бассейна: один для малышей, в другом, протяженностью 25 метров, планируется тренировать ребят, которые занимаются плаванием. Кроме того, залы комплекса оборудованы самыми современными тренажерами на общую сумму 60 миллионов рублей. И конечно, главной достопримечательностью комплекса является просторная ледовая арена площадью 30 на 60 метров. В спорткомплексе можно будет воспользоваться услугами проката, заточки и ремонта коньков.

— Мы будем набирать группы для обучения детей хоккею, для этого у нас есть все условия, тренеры высокой квалификации, — рассказал директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Айсберг» Михаил Усачёв. — Группы будут состоять из 15 человек в возрасте от 6 лет и старше. Ждем всех великолучан в нашем спорткомплексе!  

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