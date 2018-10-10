Игорь Бортников: Чемпионат Псковской области по хоккею в трех дивизионах стартовал нелегко

Псковский хоккей интегрируется в окружной.

Председатель региональной федерации хоккея Игорь Бортников провел пресс-конференцию для СМИ, приуроченную к старту нового сезона. По его мнению, чемпионат в трех дивизионах стартовал нелегко, было очень много вопросов, приходилось дважды собирать коллективы. Он пояснил, что команды не хотят переходить в дивизионы более высокого уровня и их мнение приходится учитывать, так как это любительский чемпионат и большую часть расходов коллективы берут на себя. В связи с этим систему планируется изменить по аналогии с футбольными турнирами и сделать два дивизиона — «Фаворит» и «Дебютант».