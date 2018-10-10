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Спорт

Игорь Бортников: Чемпионат Псковской области по хоккею в трех дивизионах стартовал нелегко

10 октября 2018 года, 10:20

Псковский хоккей интегрируется в окружной.

Председатель региональной федерации хоккея Игорь Бортников провел пресс-конференцию для СМИ, приуроченную к старту нового сезона. По его мнению, чемпионат в трех дивизионах стартовал нелегко, было очень много вопросов, приходилось дважды собирать коллективы. Он пояснил, что команды не хотят переходить в дивизионы более высокого уровня и их мнение приходится учитывать, так как это любительский чемпионат и большую часть расходов коллективы берут на себя. В связи с этим систему планируется изменить по аналогии с футбольными турнирами и сделать два дивизиона — «Фаворит» и «Дебютант».

Скандал на Кубке Победы в мае и отмена традиционного Кубка Маргелова в августе серьезно сказались на репутации псковского хоккея.
Фото сообщества «Псковский хоккей» «ВКонтакте»
Кроме того, Бортников отметил, что после открытия Ледового дворца количество хоккейных команд в Пскове увеличилось вдвое, заработала секция хоккея. А с этой осени в регионе начал функционировать филиал Федерации хоккея Северо-Запада, и теперь у псковских команд есть возможность участвовать в окружных турнирах, по итогам которых претендовать на попадание на всероссийские соревнования. Это и есть, по его мнению, предпосылки появления в Псковской области первого профессионального клуба, который, по его словам, можно ждать уже к 2020 году. 

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