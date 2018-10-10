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Общество

Псковичей приглашают провести уборку на Мироносицком кладбище 13 октября

10 октября 2018 года, 09:50

13 октября в 12 часов псковичей приглашают провести уборку на Мироносицком кладбище, которая затронет руины единоверческой часовни, построенной в 1878 году и воинской часовни в честь Александра Невского 1914 года постройки.

- Сейчас эти часовни находятся в плачевном состоянии. И очень часто эти памятные места заваливаются различным мусором. Важно для всех нас помнить историю и сохранять ее для наших предков. Не будем помнить историю, не будет и будущего у нас! - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской епархии.

Уборка согласована с Государственным комитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия.

Сбор желающих состоится у церковной лавки храма святых Жен-мироносиц 13 октября в полдень.

Дополнительная информация по телефону: +7911 361-54-81.

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