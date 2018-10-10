Сергей Левшаков приедет в Гдовский район, чтобы пообщаться с местными жителями

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Левшаков Сергей Евгеньевич 25 октября организует личный прием граждан в прокуратуре Гдовского района по адресу: г. Гдов, ул. К. Маркса, д. 35 с 17.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Гдовского района Волкову Андрею Олеговичу с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.