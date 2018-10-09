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Общество

Чемпионат профессионального мастерства особых людей «Абилимпикс» стартовал в Псковской области

9 октября 2018 года, 17:56

В Псковской области открылся третий Псковский чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Церемония прошла во 8 октября в Пскове, в областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к участникам «олимпиады возможностей» обратилась его заместитель Вера Емельянова.

«Вы особые люди, у вас особый в жизни путь. Мы не сомневаемся, что на этом пути вы будете успешны и своими успехами сделаете мир еще лучше», — сказала она. Вице-губернатор также поблагодарила педагогов, мастеров, тренеров и всех тех, кто передает знания и умения особым ученикам, за их значимый труд.

В этом году в чемпионате принимают участие более 60 человек: студенты колледжей в Пскове, Великих Луках, Острове и Опочке, Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, учащиеся Центров специального образования и воспитанники Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В. П. Шмитца. «Организаторы чемпионата на протяжении нескольких лет шли к такому массовому участию школьников, студентов и взрослых людей в конкурсах профессионального мастерства, как в этом году, и я надеюсь, что „Абилимпикс“ и дальше продолжит наращивать свои обороты», — сказал председатель конкурса, начальник Государственного управления образования региона Александр Седунов.

От лица работодателей к конкурсантам обратилась начальник отдела управления персоналом швейной фабрики «Славянка» Ольга Макарова. Она пожелала всем удачи и побед, а также пригласила мастеров швейного дела приходить работать на фабрику.

Церемония открытия продолжилась творческими выступлениями студентов псковских колледжей.

Сегодня в рамках чемпионата начнутся соревнования по медицинскому и социальному уходу, а завтра участники продемонстрируют свое мастерство еще в 11-ти компетенциях: бисероплетение, гончарное дело, сухое строительство и штукатурные работы, флористика, поварское дело, швейное дело, адаптивная физическая культура, портной, мебельщик, ландшафтный дизайн, швейное дело.

Конкурсы пройдут на пяти площадках в Пскове и Великих Луках: на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского медицинского колледжа, Центра специального образования № 1, Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В. П. Шмитца и Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри из числа работодателей. Победители областного этапа поедут на четвертый Национальный чемпионат в Москву.

Помимо соревнований, в рамках чемпионата состоится профориентационная и деловые программы.

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