Житель Петербурга предстанет перед судом за ДТП на дороге Опочка-Дубровка

Житель Санкт-Петербурга обвиняется в нарушении правил дорожного движении, повлекшем по неосторожности причинение гражданину тяжкого вреда здоровью. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как было установлено следствием, житель города Санкт-Петербурга двигался на принадлежащей ему автомашине по дороге Опочка – Дубровка до границы с Республикой Беларусь. В ходе движения водитель не учел дорожные условия, а также допустил выезд своей машины на полосу, предназначенную для встречного движения, по которой двигался другой автомобиль. После этого обвиняемый съехал на левую придорожную обочину по ходу движения и совершил столкновение со встречной автомашиной.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля, которым управлял житель Санкт-Петербурга, получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В сентябре 2018 года следственным отделом МО МВД России «Себежский» это уголовное дело с обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.