Известная в России псковичка Оксана Федорова выберет рисунки для новогодних открыток

Победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Федорова возглавила жюри всероссийского конкурса детских рисунков «Нарисуй Елку Победы». Актриса и ведущая является президентом благотворительного фонда «Спешите делать добро!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе информационного центра Музея Победы.

«Для фонда «Спешите делать добро!» патриотическая тема одна из ключевых, и в рамках проекта «Маленькие герои большой войны» мы рассказываем современным детям об их сверстниках, которые по зову сердца встали на защиту Родину. Конкурс «Нарисуй Елку Победы» очень близок нам по тематике - это замечательная возможность для современных детей погрузиться в атмосферу далекого 1945 года, ближе узнать историю родной страны через историю своей семьи, полистать семейные архивы, посмотреть фильмы о войне. Мы привыкли загадывать желания и искать под елкой подарки, а как это было во время войны, когда каждый мечтал только об одном - о Великой Победе? Я уверена, что именно такие конкурсы формируют в детях патриотизм, гордость за свою страну, они глубже изучают историю военных лет и понимают, какой ценой нашей стране досталась Победа!», - отмечает Оксана Федорова.

Юным художникам Музей Победы и «Почта России» предложили пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года.

Рисунки 9 победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит «Почта России» тиражом 2000 экземпляров.

Всероссийский конкурс детских рисунков «Нарисуй Елку Победы» проводится с 1 по 31 октября 2018 года. Работы оцениваются в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Финалисты конкурса будут объявлены 18 ноября – в День рождения Деда Мороза.