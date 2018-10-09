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Общество

Тренинг по содействию адаптации мигрантов состоится в Пскове 26 октября

9 октября 2018 года, 15:41

Псковская областная общественная организация «Центр устойчивого развития Псковской области» и БФ «ПСП-фонд» (Санкт-Петербург) проводят в Пскове 26 октября тренинг «Содействие адаптации мигрантов посредством межнационального диалога. Потенциал национально-культурных организаций». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Тренинг проводится в рамках проекта «Диалог-Адаптация-Согласие. Ресурсный центр по развитию межнационального диалога и социокультурной адаптации мигрантов на Северо- западе РФ», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Место проведения мероприятия - г. Псков, ул. Ленина д. 7 (зал Ассоциации юристов).

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