Тренинг по содействию адаптации мигрантов состоится в Пскове 26 октября

Псковская областная общественная организация «Центр устойчивого развития Псковской области» и БФ «ПСП-фонд» (Санкт-Петербург) проводят в Пскове 26 октября тренинг «Содействие адаптации мигрантов посредством межнационального диалога. Потенциал национально-культурных организаций». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Тренинг проводится в рамках проекта «Диалог-Адаптация-Согласие. Ресурсный центр по развитию межнационального диалога и социокультурной адаптации мигрантов на Северо- западе РФ», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Место проведения мероприятия - г. Псков, ул. Ленина д. 7 (зал Ассоциации юристов).