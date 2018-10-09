Пенсионерка из Великих едва не заплатила за несуществующее ДТП с внуком

В Великих Луках пенсионерка едва не стала жертвой мошенников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Утром 8 октября великолучанке, 1935 года рождения, на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и представился работником правоохранительных органов. Он заявил, что внук пенсионерки, якобы, совершил ДТП и сбил пешехода. И для решения проблемы требуется сумма в 80 тысяч рублей. Однако, у пожилой женщины нашлись только 64 тысячи рублей.

Звонивший сообщил, что за деньгами к великолучанке в дом по Октябрьскому проспекту скоро зайдет курьер. К счастью, когда он явился, в квартире оказалась жена внука, который никаких ДТП не совершал. Узнав о происходящем, она выбежала на лестничную площадку за уходившим незнакомцем и сумела забрать у него переданные пенсионеркой 64 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.