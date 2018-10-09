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Общество

Специалисты социальной сферы из Тюмени стажируются в Псковской области

9 октября 2018 года, 13:49

С 8 по 12 октября в Псковском Областном центре семьи проходят стажировку специалисты социальной сферы из Тюменской области по программе «Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Это очный курс, который предусматривает знакомство с опытом соцучреждений Псковского региона. В частности тюменские специалисты посетят Бельско-Устьенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В. П. Шмитца и Центр социального обслуживания Опочецкого района.

Кроме того, сотрудники Областного центра семьи поделятся своими наработками в организации деятельности по социальному сопровождению семей и детей, использовании ресурсных технологий в работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ОВЗ, и биологической обратной связи как метода оздоровления в психолого-педагогическом сопровождении семей.

По результатам стажировки обучающиеся получат сертификаты о прохождении подготовки по организации социального сопровождения семей с детьми и комплекты методических пособий.

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