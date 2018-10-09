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Общество

Депутат Андрей Корнев предложил ввести штрафы за попрошайничество

9 октября 2018 года, 13:45

Депутат Андрей Корнев вышел с законодательной инициативой об установлении административной ответственности за приставание к гражданам в общественных местах. Разработанный им проект закона «О внесении изменения в статью 2.14 Закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» уже внесён в областное Собрание. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как рассказал Андрей Корнев, обратить внимание на эту проблему его подвигла дискуссия, состоявшаяся на сессии Великолукской городской Думы по отчёту начальника ОМВД России по городу Великие Луки – в адрес полицейского прозвучало много жалоб о назойливом приставании к гражданам с целью попрошайничества на территории рынков и культовых зданий и сооружений.

«Когда зашёл разговор о том, как с этим явлением борются полицейские, то оказалось, что никак. Выяснилось, что норма, прописанная в 268-м областном законе, чётко не раскрывает суть попрошайничества, что не позволяет привлекать по данной статье», - отметил Андрей Корнев.

По словам парламентария, совместно с великолукским ОМВД был проведён анализ законодательства об административных правонарушениях других субъектов РФ.

«Аналогичная норма прописана в Кодексе города Москвы об административных правонарушениях, - отметил Андрей Корнев. - В ней раскрыты все формы попрошайничества и определены признаки этого противоправного деяния».

Речь идёт о навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении других граждан против их воли в целях купли-продажи и обмена вещей, гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг в общественных местах. Проектом закона предлагается установить административную ответственность за данный вид антисоциального поведения на территории Псковской области в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

«Если эта норма будет закреплена в нашем региональном законодательстве, то появится основание для составления протокола об административном правонарушении и возможность наказывать людей за подобные деяния», - резюмировал депутат.

В соответствии с установленной процедурой законодательная инициатива пройдёт правовую экспертизу, после чего будет рассмотрена профильным комитетом, а затем вынесена на сессию.

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