Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной готовятся открыть в Великих Луках

В Великих Луках идут последние приготовления к открытию физкультурно-оздоровительного комплекса «Айсберг». Новое современное здание с крытым катком и бассейнами построено по инвестиционной программе «Газпром-детям».

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, спортивная «двойка» будет доступна всем желающим, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья.

Проект был специально разработан для Великих Лук.

В «Айсберге» расположены два бассейна: один для малышей, в другом, протяженностью 25 метров, планируется тренировать ребят, которые занимаются плаванием. Кроме того, залы комплекса оборудованы самыми современными тренажерами. И, конечно, главной «изюминкой» комплекса является просторная ледовая арена площадью 30 на 60 метров, где будет организовано массовое катание и занятия хоккеем. Кроме того, в спорткомплексе можно будет воспользоваться услугами проката, заточки и ремонта коньков.

Стоимость объекта составляет более 73 млн рублей.