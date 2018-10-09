Замглавы региона Николай Цветков участвует во Всероссийском форуме «Проф-IT. 2018»

Шестой Всероссийский форум региональной и муниципальной информатизации «Проф- IT. 2018» проходит с 9 по 10 октября в Светлогорске Калининградской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В форуме принимают участие ведущие IT-эксперты в сфере применения информационных технологий в государственном и муниципальном управлении и представители региональных администраций со всей России. Псковскую область по поручению губернатора региона Михаила Ведерникова представляет Заместитель главы региона Николай Цветков.

На форуме будут рассматриваться новшества и перспективы развития IT-сферы, вопросы развития электронного правительства и внедрения новых технологий в различных отраслях экономики. Темами для обсуждения также станут взаимодействие органов государственной власти по обмену IT-практик, популяризация инновационных региональных проектов в различных сферах информатизации госсектора и предоставление электронных услуг и сервисов населению и бизнесу.

Деловая программа форума включает дискуссионные панели, пленарное заседание, круглые столы и мастер-классы, выставку отечественных IT-разработчиков. Кроме того, в рамках форума пройдет финал Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «Проф-IT».