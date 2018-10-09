Картины Куинджи из собрания псковского музея-заповедника выставили в Третьяковской галерее

Картины А.И. Куинджи «Днепр» и «Лунная ночь» из собрания Псковского музея-заповедника представлены на выставке в Третьяковской галерее, которая будет проходить с 6 октября этого года по 17 февраля 2019 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В экспозиции представлено более чем 180 избранных произведений. В состав выставки включены, кроме полотен и работ из коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев стран ближнего зарубежья — Азербайджана, Беларуси, и из одной частной коллекции.

Выставка позволяет по-новому открыть личность А. И. Куинджи. Художник осознанно использовал в своем творчестве новейшие достижения физики и химии. Новаторство Куинджи связано не только с формальными сторонами живописи, но и с тем пониманием единства мира и человека, которое было особенно близко следующему поколению мастеров начала ХХ века. Смелость обращения Куинджи с цветами и краской, которая казалась его современникам дерзкой и часто оставалась необъяснимой, находит свое продолжение в творчестве его учеников, в том числе, Н. Рериха, А. Рылова, К. Богаевского, Ф. Рущица, Н. Крымова. Куинджи открыл богатые перспективы и для искусства будущего — символизма, экспрессионизма, примитивизма, фовизма.

Архип Иванович Куинджи (1842–1910) — один из самых ярких русских художников XIX столетия. Он совершил прорыв в художественных исканиях своего поколения живописцев, создал особый тип романтического пейзажа, основанного на реалистическом восприятии мира, но преображенного творческой индивидуальностью художника.

Искусство Куинджи тесно связано с традициями передвижников. В своем творчестве он сплавил опыт предшествующего развития пейзажной живописи и со свойственной ему самобытностью трансформировал русский и европейский романтизм, достижения французских барбизонцев, открытия импрессионистов и совершенно новую для той эпохи декоративную театрализацию в станковых полотнах.