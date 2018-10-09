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Общество

Первый зампрокурора области Виктор Тепляков ждёт вопросы от великолучан

9 октября 2018 года, 09:40

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Тепляков Виктор Михайлович в октябре организует личный прием граждан в прокуратуре Великолукского района по адресу: г. Великие Луки, ул. Новосокольническая, д. 14. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Для встречи с первым заместителем прокурора области в срок до 12 октября необходимо обратиться к прокурору Великолукского района Чеботареву Юрию Владимировичу с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

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