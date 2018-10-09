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Общество

Частный инвестор газифицировал две псковские деревни – Подосье и Неелово-2

9 октября 2018 года, 09:36

В двух деревнях Псковского района — Подосье и Неелово-2 — на днях появился природный газ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Газовую ветку в муниципалитете по многочисленным просьбам местных жителей построил частный инвестор — газораспределительная организация ООО «ТаПаС». Протяженность распределительного газопровода среднего давления составляет 2,6 км. Труба проложена под землей и имеет достаточную мощность для подключения к газоснабжению всех желающих.

Сейчас газ пущен в жилые дома, расположенные на улицах Радужной, Благодатной, Знатной, Весенней, Творческой, Школьной, Рублевской, Детской и улице Строителей. На фасадах домов установлены газорегуляторные пункты для снижения среднего давления на низкое. Особенность проекта заключается в том, что инвестор ведет газ не до границы домовладения, а вводит в дом.

В планах инвестора — строительство 2-й и 3-й очередей распределительного газопровода общей протяженностью 4,8 км. Строительные работы на объекте уже начались.

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