Регоператор по обращению с ТКО проводит серию встреч с муниципалитетами

8 октября в Пскове состоялась серия встреч Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), ООО «Экопром», с представителями муниципалитетов, управляющих компаний и действующих операторов, работающих в сфере коммунальных отходов в северной части региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Цель совещаний — изучение специфики утилизации мусора в каждом муниципалитете и выстраивание в дальнейшем работы в свете предстоящей «мусорной реформы», которая с 1 января 2019 года принципиально изменит систему обращения с отходами в Российской Федерации и коснется каждого жителя Псковской области не зависимо от места проживания.

Представитель регоператора пояснил участникам совещаний, что каждый потребитель, генерирующий отходы, будет обязан заключить с Региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО на основании тарифов, которые до конца года установит профильный орган исполнительной власти Псковской области.

Цель совещаний — изучение специфики утилизации мусора в каждом муниципалитете и выстраивание в дальнейшем работы в свете предстоящей «мусорной реформы», которая с 1 января 2019 года принципиально изменит систему обращения с отходами в Российской Федерации и коснется каждого жителя Псковской области не зависимо от места проживания.

Представитель регоператора пояснил участникам совещаний, что каждый потребитель, генерирующий отходы, будет обязан заключить с Региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО на основании тарифов, которые до конца года установит профильный орган исполнительной власти Псковской области.

В настоящее время на территории региона регулярным сбором и вывозом отходов охвачено порядка 83% населения, в основном это городские жители и организации, объекты которых расположены в городской черте. С 1 января 2019 года все отходы, прежде чем поступить на полигон, должны в обязательном порядке направляться на сортировку. С этой целью в регионе необходимо построить сортировочные станции, перегрузочные площадки, полигоны и другие объекты инфраструктуры, позволяющие обеспечить цивилизованное обращение с ТКО.

В планах регионального оператора — создание условий для строительства современных технопарков, которые будут включать в себя не только экологически безопасный полигон и мусоросортировочные линии, но и инвестиционную площадку для производителей, работающих в сфере вторичной переработки.

Встречи прошли в формате конструктивного диалога. Участники обсудили вопрос вывоза ТКО в летний период, когда объемы мусора в садоводствах резко возрастают. Кроме того, руководители волостей подняли тему создания контейнерных площадок и их последующего содержания. Много вопросов касалось деятельности местных операторов по обращению с отходами. Регоператор заверил присутствующих, что действующие операторы продолжат свою работу при условии выполнения стандартов качества обслуживания.

В целом, большинство участников мероприятия выразили надежду, что с приходом регионального оператора появится возможность более оперативно решать возможные проблемы с ТКО.

«Радует активность глав районов и глав волостей, видно, что проблема отходов является важной для них и наболевшей. Они готовы работать совместно с нами в целях наведения порядка в своих муниципалитетах», — отметил по итогам встреч управляющий партнер «Мехуборки» Дмитрий Назаров.

Добавим, что аналогичные встречи Регоператора запланированы для муниципалитетов южной части Псковской области на 9 октября.