Завершился аукцион на ремонт кровли в Опочецкой школе

Завершился электронный аукцион по выбору подрядчика для ремонта кровли в Опочецкой средней школе № 4. Победителем признана псковская компания ООО «Стройподряд». До 20 октября с организацией будет заключен контракт, и строители приступят к работам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Кровлю в школьном здании будут ремонтировать впервые за 80 лет. Шифер заменят металлочерепицей, сделают ранее не существовавшую водосточную систему, а также молниезащиту и козырьки. Кроме того, в рамках контракта будут восстановлены потолки после протечек. Согласно условиям договора, работы будут завершены до 1 декабря.

Изначальная стоимость ремонта снизилась на 27 тыс рублей и составила 5 млн 473 тыс рублей. Средства выделены из федерального бюджета по итогам рабочей встречи Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Президентом РФ Владимиром Путиным. Также предусмотрено софинансирование из областного и районного бюджетов.

Опочецкая средняя школа № 4 располагается в двух зданиях 1939 и 1995 годов постройки, соединенных переходом. До этого момента здесь делали только текущий ремонт, местами меняли прохудившийся шифер, но протечки продолжались. В школе учится почти 670 ребят.