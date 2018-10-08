В Пскове состоится IV международная конференция по развитию туризма

В Городском культурном центре Пскова 11 - 12 октября состоится IV международная конференция «Популяризация культурного и исторического наследия и развитие туризма». 13-14 октября конференция продолжит работу в Резекне и Даугавпилсе (Латвия). В адрес организаторов подано более ста заявок от представителей индустрии туризма, органов охраны объектов культурного наследия, науки, образования, искусства, СМИ, общественных организаций. Актуальные вопросы по заявленной тематике обсудят специалисты из Пскова, Псковской области, Санкт-Претербурга, Тихвина, Великого Новгорода, а также Латвии и Эстонии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Откроет конференцию организованная консульством Латвийской Республики в Пскове выставка работ лифляндского педагога, историка и этнографа Иоганна Кристофа Бротце (1742-1823).

В рамках программы конференции будут работать семь секций, одновременно пройдут мероприятия, адресованные представителям туриндустрии. Их вниманию будет предложена презентация туристского потенциала Пскова, Великого Новгорода и Сигулды (Латвия). Педагоги Пскова и области смогут познакомиться с опытом реализации образовательного проекта «Псковские уроки» федерального проекта «Живые уроки». О новых форматах проведения тематических уличных праздников, в которых представлено ремесло, народные промыслы и историческая кухня узнают участники семинара, посвященного туристскому событийному календарю. Культурная программа конференции включает в себя экскурсии в Покровский угол, по ганзейским местам Пскова, в Псковский музей Флота.