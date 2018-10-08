Тремя новыми музыкантами пополнился симфонический оркестр Псковской филармонии

В октябре в симфонический оркестр псковской филармонии пришли работать три музыканта. Это альтистка Александра Швайкова, Евгений Баранчиков, первая труба, на должность концертмейстера ударных инструментов принят Андрей Казимир. Директор симфонического оркестра Александр Чернявский считает это событие очень важным для коллектива. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

«Я рад, что у нас заполнились вакантные места, особенно в группе ударный инструментов. Такие инструменты, как литавры, требуют опытных и достойных исполнителей. Андрей Казимир - один из таких музыкантов. Он возглавит нашу группу ударных инструментов. Что касается Александры Швайковой, то это музыкант с опытом, она начинала работать в нашем оркестре 14 лет назад, затем училась в Петрозаводской консерватории и работала там в оркестре, а сейчас вновь вернулась к нам. Евгений Баранчиков закончил Военную музыкальную академию, затем работал в военном оркестре, в нашем коллективе он пополнил группу медных духовых инструментов», - рассказал Александр Чернявский.

Симфонический оркестр Псковской областной филармонии - это уникальный музыкальный коллектив, созданный в 1996 году. На протяжении многих десятилетий он знакомит слушателей с творчеством ведущих отечественных и зарубежных композиторов, с шедеврами мирового музыкального искусства. В составе коллектива на сегодня 59 музыкантов - выпускников Псковского музыкального училища и музыкальных вузов страны разных лет. В новом юбилейном 75-ом филармоническом сезоне пост художественного руководителя и главного дирижера симфонического оркестра занял Николай Хондзинский. Николай Хондзинский - основатель, художественный руководитель и дирижер Камерной капеллы «Русская консерватория», лауреат премии имени Бориса Чайковского, Международных Баховских фестивалей, премии правительства Москвы.

По мнению директора Псковской областной филармонии Елизаветы Барышниковой, оркестр растет и развивается: «Мы надеемся на дальнейшее пополнение оркестра профессиональными, талантливыми музыкантами. Проводится большая работа, чтобы увеличить кадровый состав коллектива, и я надеюсь, что в скором времени численный состав оркестра возрастет».

Добавим, что уже 21 октября в концерте «Звук создан Богом» симфонический оркестр псковской филармонии будет выступать в обновленном составе. В программе концерта произведения Рихарда Вагнера и Петра Чайковского. Главный дирижер оркестра - Николай Хондзинский, солирует Мария Баянкина, (сопрано, Мариинский театр). Летом Мария Баянкина блестяще выступила на концерте «Лавандовая ночь», прошедшем на открытой террасе отеля «Покровский» в Пскове. Своей красотой и ярким, искренним исполнением Мария покорила сердца псковичей.