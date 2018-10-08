Псковичам рассказали, как нужно ездить на гироскутерах, сигвеях, моноколёсах

Все большую популярность среди молодежи приобретают такие современные средства передвижения как сигвеи, гироскутеры, моноколеса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В связи с этим ГИБДД напоминает:

- При использовании сигвеев, гироскутеров, моноколес следует руководствоваться теми же требованиями и правовыми нормами, что и пешеходы.

- Кататься на данных устройствах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках. Это обезопасит ребенка в случае падения.

- Максимальная скорость гироскутера ограничена - 10-12 километров в час. При несоблюдении скоростного режима может произойти падение.

- Выбирайте подходящую площадку для катания, используйте защитную экипировку. Сохраняйте безопасную скорость, остановку осуществляйте плавно и аккуратно.

- Необходимо сохранять безопасную дистанцию до окружающих людей, а также любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.

Категорически запрещается:

- Использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса на высокоскоростных и прочих трассах, предназначенных для движения автомобилей или общественного транспорта;

- Использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса, находясь в состоянии опьянения или под воздействием любых препаратов, способных замедлить вашу реакцию;

- При движении на сигвеях, гироскутерах, моноколесах пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, а также слушать музыку в наушниках.

Уважаемые родители! Приобретая такую «игрушку» для своего ребенка, в обязательном порядке познакомьте его с основными правилами безопасного поведения на дороге. Падения с сигвеев, гироскутеров, моноколес могут привести к тяжёлым травмам и переломам. Берегите своих детей!