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Общество

Иван Цецерский обсудил с мэром Магаса вопросы дальнейшего сотрудничества между городами

8 октября 2018 года, 14:36

Глава Пскова Иван Цецерский в Магасе (Ингушентия) обсудил с мэром города Бесланом Цечоевым вопросы участия творческих коллективов и предпринимателей в Международных Ганзейских днях Нового времени, которые пройдут в Пскове 27-30 июня 2019 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Также главы городов наметили совместные мероприятия в области образования и спорта в рамках Соглашения о сотрудничестве между Псковом и Магасом, подписанным в октябре прошлого года.

Кроме того, Иван Цецерский обсудил с лидером байкерского клуба «Ночные волки», президентом Российской ассоциации байкеров Александром Залдостановым (Хирургом) об участии байкеров городов Ганзейского Союза на Ганзейском празднике в Пскове.

Министра спорта России Павла Колобкова глава Пскова проинформировал о ходе капитального ремонта стадиона «Машиностроитель» в рамках подготовки к Ганзейским дням и о проекте строительства биатлонной трассы в Пскове.

В рамках визита в Чеченскую Республику на съезд Городов воинской славы глава Пскова посетил поклонный крест на месте гибели десантников легендарной 6-й роты в Аргунском ущелье на высоте 776.0 под Улус-Кертом. Цветы к мемориалу также возложили заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак и уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

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