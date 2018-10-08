Псковскую молодежь приглашают на патриотический конкурс «Моя гордость – Россия!»

Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный методический центр по дклам детей и молодежи» информирует о проведении в 2018 году Национального молодежного патриотического конкурса «Моя гордость – Россия!». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Конкурс является федеральным мероприятием, реализуемым с целью совершенствования форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, формированию у граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России.

Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Фонда «Русский мир» в рамках Плана основных мероприятий по проведению в 2018 году в Российской Федерации Года добровольца.

К участию в мероприятии приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет по следующим номинациям: «Сочинение», «Рисунок», «Фотография», «Видеоролик», «Социальный плакат», «Литературное творчество», «Журналистика», «Образовательные технологии», специальная номинация «Патриотическое творчество детей до 5 лет»,

Срок подачи заявок для участия в мероприятии – до 18 ноября 2018 года на официальном сайте организации, а также в АИС Министерства культуры Российской Федерации «Единое информационное пространство сферы культуры» и Единой информационной системе «Добровольцы России».

Дополнительная информация о проведении мероприятия на официальном сайте организатора в разделе «Деятельность» - «Конкурсные мероприятия» - «Национальный молодежный патриотический конкурс «моя гордость – Россия!», по телефону 8(391) 231-38-33, e-mail: cultural.p@mail.ru.