Псковские боксеры взяли золотые медали на международном турнире в Дно

В спортивном комплексе города Дно Псковской области прошли соревнования в рамках XX Международного юношеского турнира по боксу, посвященного памяти бойца петербургского СОБР «Гранит» Владимира Нестерова - участника операции по освобождению заложников, захваченных при угоне самолета семьей Овечкиных в 1988 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участие в турнире, организаторами которого выступили администрация Дновского района Псковской области, Федерация бокса и Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, приняли около 82 спортсмена из разных регионов России и ближнего зарубежья. От Пскова в турнире приняли участие 19 спортсменов, они заняли девять первых мест и пять вторых мест. Это Павел Иванов, Алексей, Елисеев, Максим Богов, Александр Федоров, Сергей Клешков, Григорий Зубков, Александр Кальницкий, Вадим Иванов, Артем Минка, стали вторыми - Антон Коношенко, Сергей Герусов, Егор Орлов, Павел Ефимов, Илья Аношенко.

Победителям и финалистам соревнований были торжественно вручены медали, памятные призы и грамоты.

Напомним, турнир проводится с 1999 года и получил статус международного.