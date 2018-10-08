Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Псковские боксеры взяли золотые медали на международном турнире в Дно

8 октября 2018 года, 13:03

В спортивном комплексе города Дно Псковской области прошли соревнования в рамках XX Международного юношеского турнира по боксу, посвященного памяти бойца петербургского СОБР «Гранит» Владимира Нестерова - участника операции по освобождению заложников, захваченных при угоне самолета семьей Овечкиных в 1988 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участие в турнире, организаторами которого выступили администрация Дновского района Псковской области, Федерация бокса и Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, приняли около 82 спортсмена из разных регионов России и ближнего зарубежья. От Пскова в турнире приняли участие 19 спортсменов, они заняли девять первых мест и пять вторых мест. Это Павел Иванов, Алексей, Елисеев, Максим Богов, Александр Федоров, Сергей Клешков, Григорий Зубков, Александр Кальницкий, Вадим Иванов, Артем Минка, стали вторыми - Антон Коношенко, Сергей Герусов, Егор Орлов, Павел Ефимов, Илья Аношенко.

Победителям и финалистам соревнований были торжественно вручены медали, памятные призы и грамоты.

Напомним, турнир проводится с 1999 года и получил статус международного.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт
1 ноября 10:50

Нормальный срез

Неадекватные родители, отсутствие взрослой профессиональной команды, несерьезные задачи — куда расти детскому хоккею в Пскове

Спорт
23 октября 10:06

На зимовку

«Псков-747» и «Луки-Энергия» завершили выступления в 2018 году

Спорт / Соревнования
17 октября 10:03

Лёд и пламень

Полный гид по псковскому хоккею на старте сезона 2018/2019