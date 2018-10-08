При покупке стройматериалов в интернете великолучанин нарвался на мошенников

В Великих Луках горожанин стал очередной жертвой интернет-мошенничества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В конце сентября великолучанин на одном из сайтов в Интернете заинтересовался объявлением о продаже пеноблоков и строительного клея. По указанному телефону он созвонился с продавцом. В офисе фирмы в Великих Луках был заключен договор на доставку этих стройматериалов. Заказчик заплатил более 87 тысяч рублей.

Однако, заказанных пеноблоков и строительного клея так и не дождался. Телефон же фирмы оказался выключенным. Потерпевший обратился за помощью в полицию. В результате проведенных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Это - 35-летний безработный, ранее судимый великолучанин. По данному факту проводится проверка.