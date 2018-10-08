Творческий вечер Инны Суровицкой пройдёт в колледже искусств 11 октября

Творческий вечер преподавателя колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, руководителя хора Инны Суровицкой состоится 11 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Инна Павловна Суровицкая, выпускница Астраханской Государственной консерватории, является преподавателем Псковского областного колледжа искусств (в прошлом – музыкального училища) с 1996 г. С 2006 г. возглавляет предметно-цикловую комиссию «Хоровое дирижирование».

Творческие коллективы, которыми руководит Инна Павловна - Академический хор колледжа и вокальные ансамбли - активно выступают на различных концертных площадках Пскова и области, являются лауреатами международных конкурсов и фестивалей. В разные годы хор колледжа участвовал в постановке опер «Псковитянка», «История Кая и Герды», «Кармен», «Свадьба фигаро» на сцене большого зала филармонии. В творческом архиве коллектива - выступление на новой сцене Мариинского театра.

Творческий вечер приурочен к юбилейной дате, которую Инна Суровицкая отметила в этом году.

С творческими поздравлениями в концерте выступят: преподаватели Татьяна Лаптева, Валерия Пименова, Марина Чебан, Кира Горшкова, Вера Кагазежева, заслуженная артистка России Марина Курчавова, концертмейстеры Анна Гаранова, Евгения Мацукова, Зоя Королёва, Ирина Колтунова, Денис Разумов, ведущая концерта - музыковед Лариса Никитина.

Гостями вечера станут выпускники класса Инны Павловны Суровицкой: студентка 3 курса Академии хорового искусства им. В.С. Попова Варвара Федотова и студент 4 курса Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского Фёдор Сидяков, которые подготовили своему педагогу творческие подарки.

В концерте примут участие академический хор колледжа, вокальные ансамбли, народный хор.

Начало концерта в 17 часов. Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа: ул. Воеводы Шуйского, 2.

Вход свободный.