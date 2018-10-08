Команда Пскова стала второй на фестивале по комплексу «Готов к труду и обороне»

Команда города Пскова заняла второе место на фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных и государственных служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Призерам вручили кубок и почетную грамоту. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, в отдельных видах программы также были отмечены грамотами и медалями.

Участники были разделены на две группы: в первую входили команды районов, во вторую - команды от Пскова, Великих Лук и администрации региона.

Соревнования проводились по 4 ступеням комплекса ГТО в разных возрастных группах: VI ступень - 18-29 лет, VII ступень - 30-39 лет, VIII ступень - 40-49 лет, IX ступень - 50-59 лет.

В программу были включены 4 обязательных норматива Комплекса ГТО: для женщин - наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту и бег на длинную дистанцию 2 км.

Для мужчин - рывок гири или подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту, наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье и бег на длинную дистанцию 3 км.