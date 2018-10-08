Суд приговорил алиментщика из Новосокольников к исправительным работам

Прокуратура Новосокольнического района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Новосокольников, уклонявшегося от уплаты алиментов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В суде установлено, что мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, в период с июня 2017 года по июль 2018 года, проживая в Новосокольниках, без уважительных причин и в нарушение решения суда, ежемесячно алименты не платил, также не принимал меры к трудоустройству, то есть умышленно уклонялся от обязанности содержать своего ребенка.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства 5%.