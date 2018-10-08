Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Суд приговорил алиментщика из Новосокольников к исправительным работам

8 октября 2018 года, 10:13

Прокуратура Новосокольнического района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Новосокольников, уклонявшегося от уплаты алиментов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В суде установлено, что мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, в период с июня 2017 года по июль 2018 года, проживая в Новосокольниках, без уважительных причин и в нарушение решения суда, ежемесячно алименты не платил, также не принимал меры к трудоустройству, то есть умышленно уклонялся от обязанности содержать своего ребенка.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства 5%.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора