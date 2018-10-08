Второй этап конкурса «Народный участковый» стартовал в Псковской области

На первом этапе конкурса выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе. Второй этап, в ходе которого жители области выберут «Народного участкового» региона, продлится до 16 октября 2018 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Информация об участниках конкурса, их фотографии размещены на интернет-сайте УМВД России по Псковской области.

«Народный участковый» области определится большинством голосов населения, набранных по итогам голосования с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на Всероссийском конкурсе.