Женщина со шрамом от ожога на руке разыскивается в Псковской области (ФОТО)

Разыскивается Серка Светлана Вайновна, 1955 года рождения, зарегистрированная в деревне Дешманы Палкинского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
С 2000 по 2005 год эта уроженка Красноярского края проживала в Пскове в районе Завеличья. Работала продавцом на рынке «Нива». С января 2005 года эта женщина утратила связь с родственниками. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
На вид 50 лет, рост около 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные прямые, стрижка. Лицо овальное, подбородок слегка заостренный, брови дугообразные, глаза зеленые, нос прямой, уши с проколами.
На руке имеется шрам от ожога у основания большого и указательного пальцев.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
Если вам что-либо известно о местонахождении Светланы Вайновны, полицейские просят обратиться по телефонам: 66-45-13, 921-215-08-89 или 02.