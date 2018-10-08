Женщина со шрамом от ожога на руке разыскивается в Псковской области (ФОТО)

Разыскивается Серка Светлана Вайновна, 1955 года рождения, зарегистрированная в деревне Дешманы Палкинского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

С 2000 по 2005 год эта уроженка Красноярского края проживала в Пскове в районе Завеличья. Работала продавцом на рынке «Нива». С января 2005 года эта женщина утратила связь с родственниками. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.