Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Женщина со шрамом от ожога на руке разыскивается в Псковской области (ФОТО)

8 октября 2018 года, 09:34

Разыскивается Серка Светлана Вайновна, 1955 года рождения, зарегистрированная в деревне Дешманы Палкинского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

С 2000 по 2005 год эта уроженка Красноярского края проживала в Пскове в районе Завеличья. Работала продавцом на рынке «Нива». С января 2005 года эта женщина утратила связь с родственниками. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ

На вид 50 лет, рост около 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные прямые, стрижка. Лицо овальное, подбородок слегка заостренный, брови дугообразные, глаза зеленые, нос прямой, уши с проколами.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.

ОСОБАЯ ПРИМЕТА

На руке имеется шрам от ожога у основания большого и указательного пальцев.

Если вам что-либо известно о местонахождении Светланы Вайновны, полицейские просят обратиться по телефонам: 66-45-13, 921-215-08-89 или 02.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора