В Пскове изменилась организация движения на одном из перекрестков

В Пскове изменилась организация движения на одном из оживленных перекрестков. Как сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по городу Пскову, в областном центре в связи с изменениями организации дорожного движения на пересечении Рижского проспекта с улицы М.Горького по предложениям ГИБДД города Пскова в настоящее время при движении от площади Ленина в сторону улицы Петровской на светофорном объекте установлен дорожный знак 5.35д "Уступи всем и можно направо" "по ПНСТ 247-2017", разрешающий правый поворот, независимо от сигнала светофора, но при этом предоставляя преимущества движению транспорта и пешеходам.

Водителей просят быть предельно внимательными при проезде данного перекрестка.