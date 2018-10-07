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Транспорт

В Пскове изменилась организация движения на одном из перекрестков

7 октября 2018 года, 10:37

В Пскове изменилась организация движения на одном из оживленных перекрестков. Как сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по городу Пскову, в областном центре в связи с изменениями организации дорожного движения на пересечении Рижского проспекта с улицы М.Горького по предложениям ГИБДД города Пскова в настоящее время при движении от площади Ленина в сторону улицы Петровской на светофорном объекте установлен дорожный знак 5.35д "Уступи всем и можно направо" "по ПНСТ 247-2017", разрешающий правый поворот, независимо от сигнала светофора, но при этом предоставляя преимущества движению транспорта и пешеходам.

Водителей просят быть предельно внимательными при проезде данного перекрестка.

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