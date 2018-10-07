Полиция продолжает розыск пропавшей псковички

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Михайлова Татьяна Александровна, 1982 года рождения, уроженка областного центра. Зарегистрирована в доме по улице Стахановской. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с февраля 2016 года женщина утратила родственную связь: по месту регистрации не проживает, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Была одета: черные куртка и джинсы, кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.