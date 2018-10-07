Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Полиция продолжает розыск пропавшей псковички

7 октября 2018 года, 10:20

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Михайлова Татьяна Александровна, 1982 года рождения, уроженка областного центра. Зарегистрирована в доме по улице Стахановской. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с февраля 2016 года женщина утратила родственную связь: по месту регистрации не проживает, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Михайлова Татьяна Александровна
Фото пресс-службы УМВД

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Была одета: черные куртка и джинсы, кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Власть
30 октября 11:27

Настроились

Региональные власти перестраиваются под новые задачи и эффективную работу

Политика / Власть
16 октября 09:39

Плавное обновление

В администрации региона появились новые люди

Политика / Власть
9 октября 09:56

Эра Ведерникова

Какой губернатор у Псковской области