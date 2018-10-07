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Происшествия

Жителя Порхова привлекли к ответственности за дачу ложных показаний

7 октября 2018 года, 10:13

Прокурор Порховского района направил в суд уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в даче заведомо ложных показаний свидетеля в судебном заседании, что является преступлением, предусмотренным ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показание свидетеля в суде).

Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Порховского района, в ходе следствия установлено, что в ноябре 2017 года в судебном заседании по уголовному делу свидетель, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, намеренно, преследуя личные цели, дал ложное свидетельство о том, что подсудимый не применял насилие к пострадавшему. Однако ранее в ходе следствия, свидетелем были даны показания о том, что обвиняемый при попытке совершения грабежа наносил удары. Предупреждение об уголовной ответственности за дачу ложных показаний в суде свидетель проигнорировал. Судом показания свидетеля, данные в судебном заседании, признаны недостоверными, а гражданин, обвиняемый в попытке грабежа, признан виновным.

Поступившее в прокуратуру Порховского района уголовное дело в отношении лжесвидетеля изучено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 307 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев

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