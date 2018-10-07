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Общество

В воскресенье псковичей ждет теплая дождливая погода

7 октября 2018 года, 01:44
В воскресенье, 7 октября, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщает сайт регионального управления МЧС. Температура по области ночью +4…+9, днем +10…+15 гр. Ветер юго-западных направлений 3-8 м/сек. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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