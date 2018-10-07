Общество В воскресенье псковичей ждет теплая дождливая погода 7 октября 2018 года, 01:44

В воскресенье, 7 октября, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщает сайт регионального управления МЧС. Температура по области ночью +4…+9, днем +10…+15 гр. Ветер юго-западных направлений 3-8 м/сек. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.