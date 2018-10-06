Фестиваль «День Скобаря» развернётся в полдень в Пскове на новой площадке

6 октября на площадке КСК «Супер» состоится фестиваль «День скобаря». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Праздник народных ремесел, который с 2011 по 2015 год проводился как кузнечный фестиваль на Псковском кузнечном дворе в Комсомольском переулке, перенесен на Октябрьский проспект, д. 56 в связи с ремонтными работами в Музейном квартале. Однако, как отмечают организаторы, Псковский областной центр народного творчества, в следующем году фестиваль планируется вернуть на Кузнечный двор.

Начало мероприятия запланировано на 12.00. Оно начнется в помещении клуба презентацией «Дня скобаря». Гости увидят фильм об истории праздника и кузнечного ремесла на Псковской земле, о современных кузнецах и об именитом псковском кузнеце Евгении Вагине.

Затем участники праздника переместятся во внутренний двор, где под открытым небом разместится кузнечная площадка, ремесленная ярмарка, площадка клуба «Позитивная механика», площадка «Завтрак скобаря» при участии проекта «Свое!». С помощью архитекторов будет организована площадка «Псков сегодня и завтра».

Также будет работать детская площадка «Скобарята», площадка «Скобарские рекорды» с показательными выступлениями клуба исторической реконструкции, заработают торговые ряды с ремесленными товарами, съестные лавки. На центральной сцене выступят городские коллективы.