На Октябрьской площади Пскова заработала областная сельскохозяйственная ярмарка

6 октября на Октябрьской площади Пскова пройдет ежегодная областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2018». Время работы ярмарки с 9.00 до 16.00. В течение ярмарки (с 10.00) перед псковичами и гостями города выступят артисты и танцевальные коллективы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По традиции товаропроизводители всех форм собственности выстроят свои торговые ряды по Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту до улиц Некрасова и Советская до улицы Детской.

Ярмарка станет выставкой достижений сельхозтоваропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности региона, личных подсобных хозяйств, садоводов, пчеловодов, ремесленников и мастеров народного творчества.

Среди участников ярмарки крупные сельхозпредприятия: ООО «ПсковАгроИнвест», ЗАО Агрофирма «Победа»,ООО «Племрепродуктор Назия» и другие.

Мясоперерабатывающие предприятия области: ОАО «Великолукский мясокомбинат», ООО «Псковмясопром», ИП «Мясной Двор».

Молочные заводы: ОАО «Маслосырзавод «Порховский», ОАО «Псковский городской молочный завод», ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», ЗАО «Гдовский молочный завод».

Хлебозаводы: ОАО «Псковский хлебокомбинат», ООО «Опочецкий хлебокомбинат», ОАО «Локнянский хлебокомбинат, а также предприятия облпотребсоюза, крестьянские (фермерские) хозяйства и прочие сельхозтоваропроизводители.

В рамках ярмарки традиционно будут проведены конкурсы среди товаропроизводителей разных форм собственности: выберут лучших в своей категории за представленный ассортимент, оформление торгового места, качество продукции и т. д.