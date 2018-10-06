«Псковпассажиравтотранс» осуществил окончательный расчёт с работниками по зарплате

ГППО «Псковпассажиравтотранс» осуществил окончательный расчёт с работниками по заработной плате. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе предприятия.

Исполняющий обязанности генерального директора «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец поблагодарил всех сотрудников за проявленное терпение.

«Хочу высказать коллективу предприятия слова благодарности за понимание ситуации. Совместным трудом на благо нашего предприятия нам удастся сделать многое. Решая одну задачу за другой, проявляя сдержанность и выручку, мы вместе будем двигаться к намеченной цели, во благо Псковской области, на благо наших родных и близких. Ещё раз благодарю коллектив за выдержку и терпение», - сказал руководитель предприятия.