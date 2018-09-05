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Общество

Стационар Дновской больницы капитально отремонтируют

5 сентября 2018 года, 17:56

Стационар Дновского филиала Порховской межрайонной больницы, построенный около 30 лет назад, капитально отремонтируют. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Будут заменены старые лифты, окна, двери, сантехника, инженерные сети, электрика и пожарная сигнализация, выполнены перепланировка и косметический ремонт.

В общей сложности на проведение всех работ будет направлено 37 млн рублей из федерального бюджета.

Сейчас часть здания занимают отделения терапии, хирургии и неврологии, а остальные помещения пустуют. По окончании работ в обновленные помещения также переедет поликлиника. «Два лечебных учреждения будут находиться рядом, что очень удобно. Пациентам не придется ехать, например, за рентгеном в другое место», — рассказала главный врач Порховской межрайонной больницы Татьяна Горбунова.

Дновский филиал Порховской межрайонной больницы обслуживает более 11 тыс человек.

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